3 minibüste 92 kaçak göçmen yakalandı Güncel Haberler MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı. MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan 3 minibüste Suriye, Filistin ve Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör Türk de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobilin öncülük yaptığı 3 minibüsün Antalya'dan Fethiye'ye doğru geldikleri bilgisine ulaştı. Tedbir alan ekipler, sabah saatlerinde Yanıklar Mahallesi Günlüklü mevkisinde 3 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 79'u Suriye, 10'u Filistin ve 3 Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, otomobildeki organizatörler H.R.M., M.M., M.E., R.C. ve M.B.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün Afganistan Filistin Fethiye Suriye Güncel Haberler

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