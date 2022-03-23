ELAZIĞ (İHA) - 3 milyon aromatik fide tohumu toprakla buluştu

ELAZIĞ Elazığ'da üretilerek bölge genelindeki çiftçilere dağıtılacak olan 3 milyon aromatik bitki fidesi için ilk tohumlar il protokolü tarafından toprağa atıldı.

İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 'TRB1 Bölgesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma da Kadın ve Gençlik Katılımı' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında il protokolü tarafından merkez içerisinde kurulan seralara tıbbi aromatik bitki olan Sarı kantaron, nane, keklik ve adaçayı tohumları serpildi. Üretilecek olan 3 milyon fidenin Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerindeki kırsal kesimde yaşayan çiftçilere ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Fide için tohumları serptiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "İlk bakımlarını yaptık. Bu sezon burada 3 milyonu aşkın fide yetiştirilecek. Bu fideler Elazığ ve komşu illerdeki çiftçilere dağıtılacak. Onlar bu fideleri kullanarak tıbbi aromatik bitki yetiştirecek. İlaç ve kozmetik sanayilerinde değerlendirecekler. Bu bilgi döngü. Seneye yeniden tohum atacağız. Bu döngü büyüyerek sürekli devam edecek. Her yıl sayısı artarak devam edecek. Burada bölgeden gönüllü genç kardeşlerimiz destek oluyor. Onlarda burada uygulamalı olarak tarım dersi almış oluyorlar. Bir tecrübe kazanmış oluyorlar. 4 çeşit ekildi. Sarı kantaron, nane, keklik ve adaçayı gibi tıbbı aromatik bitki tohumu atılmış oldu" dedi.

Tohum ekme törenine, Vali Ömer Toraman, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve öğrenciler katıldı.