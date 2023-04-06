3 MARKETİ SOYAN ŞÜPHELİ, ELİNDEKİ DÖVMELERDEN TESPİT EDİLİP, YAKALANDI

ADANA'da farklı tarihlerde 3 ayrı marketi silahla soyan U.A. (16), ellerindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkılarak tespit edildi. Soygun anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan U.A., operasyonla yakalandı.

Olay, 11 Mart günü Seyhan ilçesi Şakirpaşa Caddesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Yüzünü kapüşon ile gizleyen U.A., markette temizlik yapan çalışanları, pompalı tüfekle tehdit edip, kasaya yöneldi. Bu sırada paniğe kapılan çalışanlar ile müşteriler, marketten kaçtı. Şüpheli, kasayı yerinden sökmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca kaçtı. U.A., ertesi gün bu kez başka bir markete yine pompalı tüfekle girip, kasiyeri tehdit etti. Şüpheli, içinde 4 bin lira bulunan kasayı söktükten sonra kaçtı. U.A., 27 Mart'ta aynı caddedeki başka bir markete girip, kasiyeri bıçakla tehdit ettikten sonra kasadaki bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Soygun anları marketlerdeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TUTUKLANDI

Bu olaylar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, ellerindeki kaplan ve tüy dövmesinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Yağma, hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 28 kaydının olduğu belirlenen U.A., Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında yakalandı. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.