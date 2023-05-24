3. Kuşak ve Yol Enerji Ortaklığı Forumu, Çin'de Başladı

XİAMEN, 24 Mayıs (Xinhua) -- 3. Kuşak ve Yol Enerji Ortaklığı Forumu, Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Xiamen kentinde başladı.

Çarşamba günü açılan forum, "Yüksek Kaliteli Enerji Kalkınmasına Doğru Adım Atmak" temasıyla hem çevrimiçi hem de fiili katılımla düzenleniyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi üye ülkelerinin hükümetleri, uluslararası enerji kuruluşları, dünyaca ünlü enerji işletmeleri, finans kurumları, araştırma enstitüleri, düşünce kuruluşları ve üniversitelerin temsilcileri foruma davet edildi. Katılımcılar küresel siyasi ve ekonomik iklimin enerji kalkınması üzerindeki etkileri hususunda fikir yürütecek, ayrıca enerji güvenliğini sürdürmeye ve yeşil dönüşümü desteklemeye yönelik ortak önlemler ortaya koymaya çalışacak.

Forum programının içeriği ise açılış töreni, açılış sunumu, sonuç bildirgesi ve temalı panelden oluşuyor. Sonuç raporunun teması, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol enerji işbirliğini güçlendirmek ve ortak enerji kalkınmasındaki zorlukların üstesinden gelmek olarak belirlendi.

Forum, Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından düzenleniyor. Perşembe günü, düşünce kuruluşları ve yeni enerji konularına odaklanan iki yan forum gerçekleştirilecek.