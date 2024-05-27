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3. Kocaeli Film Festivali Ödülleri Sahiplerine Verildi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen 3. Kocaeli Film Festivali'nde ödüller sahiplerine verildi. Festivalde birçok kategoriye ödül verildi ve yaşam boyu onur ödülleri takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kocaeli Film Festivali'nde ödüller düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'ndeki tören, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün açılış konuşmasıyla başladı.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj En İyi İlk Film" kategorisinde yönetmenliğini Tufan Şimşekcan'ın yaptığı "Ceylin", "En İyi Kısa Film" kategorisinde ise Cem Terbiyeli'nin "Nefes" filmi ödüle layık görüldü.

"Halk Jürisi Ödülü"nü "Meryem" filmiyle Celal Yücel Tombul, "En İyi Animasyon Film Ödülü"nü "Sessiz Yol" ile Merve Çirişoğlu ve "En İyi Öğrenci Filmi Ödülü"nü "Mola" filmiyle Ahmet Berat Pehlivan aldı.

Festivalde, "Ulusal Uzun Metraj En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Turna Misali" filmindeki rolüyle Sennur Nogaylar, "Ulusal Uzun Metraj En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmindeki oyunculuğuyla Engin Şenkan ve "En İyi Görüntü Yönetmenliği Ödülü"nü "Karganın Uykusu" filmiyle Ziya Kasapoğlu kazandı.

"Kısa Metraj En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nün sahibi "Can Suyu" filmiyle Deniz Hamzaoğlu, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi ise "Kapı" filmindeki performansıyla Nazlı Pınar Kaya oldu.

3. Kocaeli Film Festivali'nin Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Zihni Göktay ve Meral Çetinkaya'ya takdim edildi. Sinema Emek Ödülleri'nin sahipleri ise Necmi Yapıcı ve Renan Bilek oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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