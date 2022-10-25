3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi

TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Göktaş'ın avukatı adli tıp kurumunun müvekkili için 'cezai ehliyetinin tam' olduğunu belirten raporunda bazı çelişkiler yer aldığını belirterek, raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, raporun yenilenmesi istedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Daha önceki duruşmada Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" demişti.