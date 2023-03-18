3 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI ÇATIŞMA, UCUZA AYAKKABI SATIŞI NEDENİYLE ÇIKMIŞ

KONYA'da 2'si yoldan geçen, 3 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yan yana dükkanlarda ayakkabı satışı yapan iki grup arasında, bazı ürünlerin ucuza satışı nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığı, çatışmanın da yine bu nedenle çıktığı belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Olay, 15 Mart günü saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde kentin en işlek noktalarından Mimar Muzaffer Caddesi'nde meydana geldi. Ayakkabıcılık yapan Melih Eryiğit ve arkadaşı Mert Ergül, Onur Y.'nin işlettiği yan komşuları olan meslektaşının iş yerine tabancayla ateş açtı. Onur Y.'nin iş yerinde çalışan Hasan Hüseyin Kuyucu ve kardeşi Ali Kuyucu da yanlarındaki tabancaları çekip, karşılık verdi. Bunun üzerine Melih Eryiğit ve Mert Ergül kaçmaya başladı. Kuyucu kardeşler de ateş ederek peşlerine düştü. Çatışmada Mert Ergül belinden ve bacağından, bu sırada yoldan geçen Mustafa Erdoğan başından, üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu kişi de kolundan yaralandı. Çatışma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yaralılardan Mert Ergül olay yeri yakınına bıraktığı otomobille Konya Numune Hastanesi'ne giderken, diğer 2 yaralı ise çağırılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Erdoğan'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, diğer 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taburcu olan Mert Ergül ile Melih Eryiğit, aynı iş yerinde çalışan Harun Kaplan, Yusuf Dursun ile Hasan Hüseyin Kuyucu, kardeşi Ali Kuyucu ve aynı iş yerinde çalışan ismi açıklanmayan 1'i 18 yaşından küçük 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamasında yan yana komşu oldukları, bazı ürünlerin ucuza satışı nedeniyle aralarında zaman zaman tartışmalar çıktığı çatışmanın da bu nedenle çıktığı iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Melih Eryiğit, Mert Ergül, yanlarında çalışan Harun Kaplan, Yusuf Dursun ile Hasan Hüseyin Kuyucu ve kardeşi Ali Kuyucu tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.