3 kişinin silahla yaralandığı çatışmanın ilk duruşması görüldü

YENİÇAĞA, BOLU (İHA) - Bolu'da 3 kişinin silahla yaralandığı çatışmayla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. Olayda yaralı olarak kaçan sanık Ömer Faruk A., "Tedavi olmak için veterinere gittim. O kabul etmeyince pansuman malzemesi aldıktan sonra silahı Yeniçağa Gölü'ne attım" dedi.

Olay, 2021 yılı ekim ayında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede 2 kişi birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P., Ömer Faruk A. ve olay sırasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunların hedefi olan Semih Uysal (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A. ve Mertcan P. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ömer Faruk A., Mertcan P., tutuksuz sanıklar Gamze Gül K., Vardan T. ve Cuma A. ile çatışmada kurşunların hedefi olan Semih U. katıldı.

"MERTCAN BENCE TETİKÇİ OLARAK KULLANILMIŞTIR"

Duruşmada ilk olarak savunmasını yapan Ömer Faruk A., "Halil isimli arkadaşımın işyerinden çıktıktan sonra Mertcan ile karşı karşıya geldik. Bana 'kısasa kısas' diyerek bağırdıktan sonra bacağımdan vurdu. Bir el daha ateş etti. Sonra tabancası tutukluk yapınca kaçmaya başladı. Ben de arkasından ateş ederek peşinden gittim. Bir sitenin demirliklerinden atlarken kendisini bacağından vurarak olay yerinden ayrıldım. Olay sonrası otostop yaparak Çaydurt'a gittim ve burada tanıdığım bir veterinerden beni tedavi etmesini istedim. Kabul etmedi. Ben de eczaneye giderek pansuman malzemeleri aldım. Yine otostop yaparak Yeniçağa gölüne gelerek olayda kullandığım silahı göle attım ve yine otostop çekerek Bolu'da arkadaşım Gamze Gül Keskin'in evine gittim. O gece de polislere yakalandım. Mertcan bence tetikçi olarak kullanılmıştır. Mertcan'dan davacı ve şikayetçi değilim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Mertcan P. ise, "Önce o bana silah çekti, ben de silahımı çekip yere doğru ateş ettim. Yaralandığını bilmiyordum. Sonra kaçmaya başladım. Ömer Faruk seri şekilde ateş ediyordu. Bölgede bulunan bir sitenin demirlerinden bahçeye atlamak isterken beni bacağımdan vurup, kanlar içerisinde bırakarak olay yerinden kaçtı. Bu arada bizim olayın yüzünden olayla alakası olmayan Semih Uysal'ın ailesinden ve kendisinden özür diliyorum. Beni affetmelerini istiyorum. Ben de Ömer Faruk'tan şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.

"İKİSİNDEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Olay günü kurşunun ciğerine isabet etmesi sonucu yaralanan Semih Uysal, "Arkadaşlarımla kafeden çıktığım zaman caddede olan çatışma sonucunda ağır bir şekilde yaralandım. İki şahıs çatışırken arkadaşlarıma tedbir amaçlı kaçın dediğimde en arkada olduğum için kurşunu ben yedim. Kurşunu yediğimi fark etmemiştim. Daha sonra ayakkabılarımda kan lekesi gördüm. Oradakilere 'ben yaralandım' dedim. Ağır bir şekilde yaralandığımı hissettim. Zaten nefes alamadım, kemiklerim sızlıyordu. Sonrasında ambulans geldi. Ambulansın gelmesine 5 dakika kala nefes alamıyordum. Ambulans geç gelseydi hayatta olmazdım. Doktorlar da aynı şeyi söyledi. Ambulansın hızlı gelmesi ve benim gayret göstermem beni hayatta tuttu. Hastanede kaldığım sürede çok operasyon geçirdim. Kurşun da hala içimde. İkisinden de şikayetçiyim" diye konuştu.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkları tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan 2022 tarihine erteledi.

(Faruk Çidem - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel