3 kişinin öldüğü 'köpek besleme' tartışmasında şarjörü veren ağabey de tutuklandı

İZMİR'de, köpek besleme tartışmasında Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) öldürülmesiyle ilgili soruşturmada

Ali İhsan Kılıç'ın (62) ardından ağabeyi Mehmet Kılıç (63) da gözaltına alınıp, tutuklandı. Mehmet Kılıç'ın görgü tanıklarının ifadesi ve bir kişinin çektiği cep telefonu görüntüsünden olay sırasında kardeşine şarjör verdiği belirlendi. Aileye hukuki destek veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi, Avukat Senem Demirel Acar, "İki şüphelinin de tasarlayarak 3 kişiyi öldürmekten ceza alması için çabalıyoruz. Çünkü bu önceden planlanmış bir olaydır. Anlık gelişmiş bir olay değildir" dedi.