Son dakika haber | 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA KANALDA KAYBOLAN 2 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

ŞANLIURFA'da hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de kendi imkanlarıyla kurtulduğu kazada suda kaybolan 2 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 35'inci kilometresinde Bakımlı Mahallesi'nde meydana geldi. İftar yemeğinin ardından çoğunluğu lise öğrencisi olan 6 arkadaş, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. İlhami Damar idaresindeki 06 DC 6939 plakalı araç, stabilize yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu DSİ'ye ait, yaklaşık 7 metre derinliğindeki sulama kanalına uçtu.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Abdullah Demir'in (18) ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Vali Abdullah Erin'in de takip ettiği çalışmada vinç yardımıyla kanaldan çıkarılan araçta Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda sürücü İlhami Damar ile Bünyamin Nerede'ye ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Dönüşümlü olarak 4 dalgıç tarafından yapılan aramalarda kayıp gençlere henüz ulaşılamadı. Kayıp gençlerin yakınlarının bekleyişlerinin devam ettiği sulama kanalında, sağlıklı arama yapılabilmesi için DSİ tarafından suların kesildiği öğrenildi.

Ekiplerin, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel