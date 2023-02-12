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3 KİŞİLİK AİLE, 138 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

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KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan 3 kişilik Taşan ailesi, Bursa'dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından 138'inci saatte kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan 5 katlı binanın enkazı altında kalan 3 kişilik Taşan ailesi, Bursa'dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri tarafından 138'inci saatte kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 10 kenti vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bursa'dan bölgeye giden Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yer alan 5 katlı Kiraz Apartmanı'nın enkazında yürüttükleri dinleme çalışmasında, enkaz altından ses geldiğini tespit etti. Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, önce 17 yaşındaki Ensar Taşan'a ulaştı. Depremden 138 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Ensar'ı sedyeye alarak ilk müdahalesini yapan ekipler, "Harikasın Ensar. Adın çok güzel" diyerek ona moral verdi. Ensar ise ekiplere, "Sen harikasın ağabey, estağfurullah" diye yanıt verdi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ensar'ın, "Anneme bakar mısınız ne olur" diyerek yardım istediği annesi Yasemin ile babası Celal Taşan da ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan Bursa Güncel Haberler

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