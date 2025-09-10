3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Türkiye İkincisi Oldu
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Tekirdağ'dan katılan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda Türkiye ikincisi oldu. Vali Recep Soytürk, ekip üyelerini makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyükler Düzenlemeli Dal Halk Oyunları Yarışmasına 13 ilden halk oyunu ekibi katıldı.
Vali Soytürk, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü üyeleri, antrenör Fırat Nalcıoğlu ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın'ı makamında kabul etti.
Soytürk, başarılarından dolayı ekibi tebrik etti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel