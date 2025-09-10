3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada ikinci olan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyükler Düzenlemeli Dal Halk Oyunları Yarışmasına 13 ilden halk oyunu ekibi katıldı.

Tekirdağ'dan yarışmaya katılan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda Türkiye ikincisi oldu.

Vali Soytürk, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü üyeleri, antrenör Fırat Nalcıoğlu ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın'ı makamında kabul etti.

Soytürk, başarılarından dolayı ekibi tebrik etti.