3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada Tekirdağ'dan katılan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda Türkiye ikincisi oldu. Vali Recep Soytürk, ekip üyelerini makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada ikinci olan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Büyükler Düzenlemeli Dal Halk Oyunları Yarışmasına 13 ilden halk oyunu ekibi katıldı.

Tekirdağ'dan yarışmaya katılan 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü, büyükler düzenlemeli dalda Türkiye ikincisi oldu.

Vali Soytürk, 3 Kemaller Halk Dansları Spor Kulübü üyeleri, antrenör Fırat Nalcıoğlu ve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Suat Aydın'ı makamında kabul etti.

Soytürk, başarılarından dolayı ekibi tebrik etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
