3 katlı mobilya atölyesinin terası alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren 3 katlı mobilya atölyesinin terasında yangın çıktı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1'inci Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya atölyesinin terasında meydana geldi. Terasta bulunan geri dönüşüm malzemeleri henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yarım saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.