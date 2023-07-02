3 katlı binada yangın paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katındaki dairede çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan fakat başarılı olamayan ev sahibi dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Öte yandan, dumandan etkilenen ev sahibi sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye gitmesine gerek duyulmayan ev sahibinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.