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'3. Kahve ile Suluboya Şenliği' 17 Haziran'da gerçekleştirilecek

"3. Kahve ile Suluboya Şenliği" 17 Haziran'da gerçekleştirilecek

Güncel Haberler

Bu yıl Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen "Kahve ile Suluboya Şenliği", 17 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Bu yıl Turuncu Art Cafe'nin ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenen "Kahve ile Suluboya Şenliği", 17 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Suluboya resim sanatı ustalarının sadece kahve ile yapacakları resim şölenine sanatçılar Ahmet Oğraş, Arezou Behrang, Ercan Paya ve Hicran Alioğlu katılacak.

Ücretsiz olarak her yaştan meraklılarını ağırlayacak şölende, kahvenin boya olarak kullanımı gösterilecek ve katılımcılar resim yapabilecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

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