3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde "Eğitimde Değişimi Yönetmek" oturumu yapıldı

Bosna Hersek Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, "Eğer bir vizyon oluşturacaksak, gelecekte bizlere bu vizyon yol gösterecekse o zaman büyük hayaller kuralım. Büyük hayaller kurarak oluşturduğumuz bu vizyon bizleri bir yere götürebilir.

Bosna Hersek Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, "Eğer bir vizyon oluşturacaksak, gelecekte bizlere bu vizyon yol gösterecekse o zaman büyük hayaller kuralım. Büyük hayaller kurarak oluşturduğumuz bu vizyon bizleri bir yere götürebilir. Hayallerimizi küçük tutmayalım." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gününde, TMV Başkanı Birol Akgün'ün moderatörlüğünde "Eğitimde Değişimi Yönetmek" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi ve Bosna Hersek Eğitim Bakanı Muminovic konuşmacı olarak yer aldı.

Moderatör Akgün, konuşmacılara eğitimde dönüşümü nasıl yönettikleri, dijitalleşmeyi nasıl sağladıkları ve öğrencilere nasıl daha iyi bir eğitim sistemi sunduklarına ilişkin çeşitli sorular yöneltti.

Malezya Eğitim Bakanı Sidek, ülkesi hakkında bilgi verirken, Malezya'da 5 milyon öğrenci ve 10 binden fazla okul olduğunu söyledi.

Eğitimde değişimin gerekliliğini vurgulayan Sidek, bunun için bir "ahlaki pusulaya" ihtiyaçlarının olduğunu, "bu pusula sayesinde yolunu bulabileceklerini" belirtti.

Sidek, eğitimde fırsat eşitliğinin müfredata eklenecek küresel öneme sahip bir konu olduğunu belirterek, "eğitim sisteminin dirençli hale getirilmesi, sürekli büyüyen eğitim sistemine dair gelişmiş farkındalık ve zihin yapısının" öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Eğitim sisteminde öğrencileri nasıl güçlendirebileceklerine odaklanmaları gerektiğine dikkati çeken Sidek, "Şu ana kadar 4 bin farklı öğretmenin çevrim içi eğitimini tamamladık. Yeni eğitim yaklaşımlarıyla ilgili kendilerine eğitim verdik. 200'den fazla tarihi belgeleri de öğretmenler aracılığıyla yenileyebildik." ifadelerini kullandı.

Sidek, insan sermayesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Amacımız genç öğrencilerin kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu bilgilerle hayatlarında başarılı ve tutkulu küresel yeteneklere sahip bireyler olarak yetişmeleri. Amacımız öğrencinin potansiyelini kullanmasını sağlamak aynı zamanda potansiyelini artırabilmek." dedi.

"Değişim için açık bir vizyon, güçlü ve sorumlu liderlik gerekir"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Kazadi de ülkesindeki eğitim sisteminin uzun süre değişmediğini ancak 2016'dan beri "2016-2025 stratejik eğitim hedeflerini" takip ettiklerini söyledi.

Bakan Kazadi, herkesin eğitime erişimini sağlamak, eğitimin ücretsiz olması, uluslararası standartlarda eğitim verme gibi stratejik hedefleri bulunduğunu dile getirdi.

Kazadi, Kovid-19 salgını sürecinde ülkesinin eğitim sisteminin ciddi darbe aldığını, okulların 3 ay kapalı kaldığını ancak bu sırada uzaktan eğitim konusunu gündeme aldıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim konusunda önceden hazırlıkları bulunmadığını aktaran Kazadi, bu nedenle çocuklar için doğaçlama çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kazadi, bu dönemde kırsal bölgelerdeki çocuklara eğitim sağlamada zorlandıklarını belirterek, internet ve tablete erişimin önemine dikkati çekti.

Yeni teknolojilerden faydalanmanın önemine de değinen Kazadi, "Ahlaka aykırı olanı da mutlaka bertaraf etmeliyiz. Bu uzaktan eğitim sistemlerinin ve aynı zamanda dönüşümlü olarak kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Bir taraftan öğrenciyle eğitimci arasındaki temas da önemli." ifadesini kullandı.

Kazadi, ülkesinde eğitime ayrılan bütçenin sivil savunmadan bile daha önce geldiğini söyleyebileceğini anlattı.

İnovasyon konusunda üstlendikleri liderliğe değinen Kazadi, "Bir değişimin olması için açık bir vizyon, güçlü ve sorumlu liderlik gerekir. Bir devletin devlet olmasının temelidir." diye konuştu.

Kazadi, 2019'dan bu yana ülkesinde ilkokulun ücretsiz olduğunu belirterek, bunun eğitim alan çocuk sayısında artış sağladığını dile getirdi.

"Hayallerimizi küçük tutmayalım"

Bosna Hersek Eğitim Bakanı Muminovic de 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde çeşitliliği kutladıklarını belirterek, "Maarif Vakfı kurulmadan önce bizler böyle çeşitliliğe sahip, bu kadar farklı kişilerin bir araya geldiği etkinliklerin hayalini kurardık." dedi.

Bosna Hersek'in tarihini anlatan Muminovic, Bosna Hersek'te kimsenin ayrımcılığa uğramadığını söyledi.

Muminovic, "Bizler bugün Gazze'deki insanların yanındayız. Desteğimizi asla esirgemiyoruz. Bizler Filistin'den tarafız ama çeşitliliğimizle de gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Muminovic, "Eğer bir vizyon oluşturacaksak, gelecekte bizlere bu vizyon yol gösterecekse o zaman büyük hayaller kuralım. Büyük hayaller kurarak oluşturduğumuz bu vizyon bizleri bir yere götürebilir. Hayallerimizi küçük tutmayalım." ifadesini kullandı.

Bu çağın dijital becerileri talep ettiğini dile getiren Muminovic, mevcut teknolojiden geride kaldıklarını, hızlı paradigma değişimine ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Muminovic, Saraybosna'daki anaokulu kayıtlarının dijitalleştiğini belirterek bunun "ebeveynlerin hazırlıklı olmaması nedeniyle" zor bir süreç olduğunu aktardı.

"Öğretmen odalarını geri getirmemiz gerekiyor"

Liderlik vizyonunun eğitim için önemine de değinen Muminovic, "Öğretmen odalarını geri getirmemiz gerekiyor. Öğretmenler için bir haritanın etrafında toplanıp bir strateji düşünebilmeleri ve bir ekiple planlama yapabilecek, bir ekiple öğretebilecek, belki öğretme stratejilerini gözden geçirebilecekleri bir alan yaratmak gerekiyor." diye konuştu.

Böylece öğretmenlerin kendi aralarında konuşurken hangi stratejileri benimseyeceklerini paylaşabileceklerini kaydeden Muminovic, "Öğretmenleri değiştirmeden eğitimi değiştirmek pek mümkün değil." dedi.