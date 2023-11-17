3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde "Eğitim Felsefeleri ve Paradigmalarının Değişimi" paneli yapıldı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gününde,"Eğitim Felsefeleri ve Paradigmalarının Değişimi" başlıklı panel düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin ilk gününde,"Eğitim Felsefeleri ve Paradigmalarının Değişimi" başlıklı panel düzenlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Mark Winterbottom, Zanzibar Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Dr. Maryam Jaffar İsmail ve Indiana Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Reigeluth konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Winterbottom, teknolojik gelişmelerle insanların birçok veriye aynı anda hızlı bir şekilde ulaşabildiğine dikkati çekti.

Eğitimin ekonomik refah için gerekli olduğuna değinen Winterbottom, bir çocuğun sadece sınav sonucuna bakarak eğitim anlayışına sahip olmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Winterbottom, öğrencinin aldığı eğitimle topluma sağlayacağı katkı arasındaki ilişkinin önemli olduğunu ifade ederek, eğitim alanında teknolojinin bir araç olarak kullanımının da önem teşkil ettiğini vurguladı.

"(Eğitimde) Geleneksel metotları daha dinamik, daha öğrenci merkezli metotlarla değiştirmeye başlıyoruz"

İsmail de teknolojinin eğitimi kolaylaştıran, eğitimi mümkün hale getiren bir araç olarak düşünülmesi gerektiğini, teknoloji kullanımıyla eğitimin farklı bir noktaya taşındığını belirtti.

Eğitim alanındaki değişikliklere yönelik "Geleneksel metotları daha dinamik, daha öğrenci merkezli metotlarla değiştirmeye başlıyoruz." diyen İsmail, öğrencilerin yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojiyi yoğun bir şekilde kullandıklarını, bu nedenle öğretmenlerin teknoloji konusunda öğrencilere yön vermesi gerektiğini kaydetti.

İsmail, daha dinamik ve öğrenci merkezli bir sistemin benimsenmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Okullar arası işbirliği programları da büyük önem taşıyor. Çünkü öğrenci başka bir ülkede eğitim alma şansı elde ettiği zaman hem kültürel bir eğitim almış oluyor hem de bilgisi artmış oluyor." şeklinde konuştu.

"Öğrenme deneyimini bir yolculuk olarak düşünürsek eğer, teknoloji bu yolculukta binebileceğiniz bir araba"

Reigeluth ise halihazırda öğrencilerin bazı ortak çekirdek veya standart müfredata ek olarak bireysel ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Her öğrencinin farklı öğrenme stillerine sahip olduğunu anlatan Reigeluth, pasif öğrenme modelinin yerini artık aktif öğrenme olarak adlandırılan "proje tabanlı öğrenmeye" bıraktığını ifade etti.

Reigeluth, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarının beceri ve bilgi edinmenin çok daha ötesinde olduğunu vurgulayarak, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de önemli olduğunu kaydetti.

Teknolojinin eğitim alanında önemli bir rol oynadığının altını çizen Reigeluth, "Öğrenme deneyimini bir yolculuk olarak düşünürsek eğer, teknoloji bu yolculukta binebileceğiniz bir araba." dedi.