3. İstanbul Dijital Sanat Festivali, 2 Haziran'da AKM'de başlıyor

"3. İstanbul Dijital Sanat Festivali" (IDAF), 2-5 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Mezo Dijitalin organizasyonuyla düzenlenen festival, ulusal ve uluslararası alanda 40 sanatçıyı ağırlayacak.

Romanya'dan One Night Gallery'nin de konuk olarak yer alacağı festival, 4 gün boyunca sanatseverleri dijital dünyada yolculuğa çıkaracak.

Festivalde Esra Özkan, Julie Walsh ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind'in küratörlüğünü üstlendiği festivalde H. Pars Polat, Muse VR, Cem Sonel, Eduardo Kac, Soliman Lopez, Tamiko Thiel, İrem Buğdaycı, Kobi Walsh, Ozruh (Levent Özruh, Sara Martinez Zamora, Evan Preuss, Isaac, Palmiere Szabo, Elise Wehowski), Christa Sommerer, Nergiz Yeşil, Ahmet R. Ekici, Hakan Sorar, Balkan Karısman, Burak Dirgen, Ecem Dilan Köse, RAW, Özcan Saraç, Zeynep Nal, Hakan Yılmaz, Varol Topaç, Uğur Acil, XR Month, Farhad Farzaliyev ve Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Susha'nın eserleri yer alacak.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların yanı sıra yapay zeka, girişimcilik, biosanat, 6G teknolojileri gibi pek çok konuda panel ve atölyeler yapılacak.