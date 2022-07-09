3 ildeki kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 ildeki kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
3 ildeki kaçakçılık operasyonunda 3 tutuklama

GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen şebekeyi takibe aldı. Ekiplerin çalışmasıyla şüphelilerin Gaziantep, Şanlıurfa ve Şırnak'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 28 bin 293 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 bin 320 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title