3 ildeki 'eskort' dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama - Haberler

DENİZLİ merkezli 3 ilde, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenenlere yönelik operasyonda, 8'i kadın 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si, polisteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden, 6'sı kadın 11'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden eskort ilanları verip, telefonla arayan kişileri hesaplarına para yatırtarak dolandırdıkları ve bu yöntemle yaklaşık 150 kişinin mağdur edildiği öğrenildi.

? Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik 4 ay önce çalışma başlattı. Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara 'ön buluşma', 'teminat' gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.