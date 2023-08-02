3 ilde yasa dışı bahis çetesine operasyon: 8 gözaltı (2)

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2'Sİ ÖRGÜT LİDERİ 6 TUTUKLAMAJandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri F.Y. ve H.T. ile birlikte E.E., M.P., H.Ö. ve İ.E.Ç. tutuklandı.

2'Sİ ÖRGÜT LİDERİ 6 TUTUKLAMA

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri F.Y. ve H.T. ile birlikte E.E., M.P., H.Ö. ve İ.E.Ç. tutuklandı. Y.E. savcılık ifadesinin ardından, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

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