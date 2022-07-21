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3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Şanlıurfa YPG PKK Güncel Haberler

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