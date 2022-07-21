3 ilde terör operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG'ye yönelik Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütüyle bağlantılı oldukları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda dijital materyallere el konuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel