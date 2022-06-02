Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Haberler

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Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi, Antalya ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 636 fişek, 199 uyuşturucu hap, 3 kesici alet, 880 kaçak sigara, balistik yelek ve çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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