Son dakika haber... 3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı - Haberler

3 ilde sahte engelli raporu hazırlayan şebekeye operasyon: 21 gözaltı

ANKARA merkezli 3 ilde, engeli bulunmayan kişilere para karşılığı engelli raporu çıkarıp malulen emekli olmalarını sağlayan şebekeye düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, engeli bulunmayan kişilere 10 bin TL karşılığında engelli raporu çıkartarak emekli olmalarını sağlayan şebekeyi tespit etti. Takibe alınan şebekeye ilişkin 9 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 24 kişiye 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından Ankara, Sakarya ve Çankırı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şebekeden yararlanarak rapor alıp emekli olan 17 kişiye yapılan muayenede 13'ünün yüzde 40 engelli oranının altında kaldığı anlaşıldı. Emniyet ekiplerinin, ilgili kurumlarla iletişime geçmesi sonucu sahte rapor alan üyelerin emeklilik maaşları ve kamu kurumlarından faydalandıkları indirimler iptal edilerek yaklaşık 5 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.

Görüntü dökümü:

- Adrese giriş

- Gözaltı anı

- Adreste arama

- Ele geçirilen evraklar

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,