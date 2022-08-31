3 İLÇEDEN 1400 TON HAŞHAŞ KAPSÜLÜ ALINACAK

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliği tarafından haşhaş kapsülü alımına başlandı. Kilosu 7,5 lira olan haşhaş kapsüllerinden Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçelerinden bu yıl 1400 ton alım planlanıyor.

Sandıklı, Hocalar ve Kızılören ilçe merkezi ile köylerinde haşhaş üretimi yapan çiftçiler, haşhaş kapsüllerini Sandıklı TMO Amirliği'ne teslim etmeye başladı. Bir ay içerisinde kapsül alımının tamamlanması planlanırken, 3 ilçeden toplam 1400 ton haşhaş kapsülü alımı yapılması hedefleniyor. Haşhaş kapsülleri, TIR'larla işlenmek ve morfin üretiminde kullanılmak üzere Bolvadin Alkaloid Fabrikası'na gönderiliyor. Üreticiler randevu sistemiyle haşhaş kapsüllerini teslim ederken, kilosu geçen yıl 5 TL'den alınan kapsülün fiyatı, morfin ve rutubet oranına göre değişiklik gösterirken bu yıl tavan fiyat 7,5 lira olarak belirlendi.

Haşhaş kapsül alım çalışmalarını yerinde inceleyen Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Bu sene haşhaş kapsül alımı biraz geç kaldı. O da ofis arpa ve buğday alımı yapmakta idi. Hava şartlarından dolayı da arpa ve buğday hasadı biraz geç kaldı. Şimdi arpa ve buğday alımı durduruldu ve kapsül alımı başladı. Kapsül fiyatı uzun yıllar aynı kaldı. Enflasyon farkını hesaba katarsak fiyatlar daha yüksek olması lazım. Bu sene az bir fiyat farkı verdiler. 7 liranın üzerinde o da yeterli bir rakam değil. Enflasyon farkını düşününce bunun 20 lira olması lazım ama çiftçi ne yapsın dedi.