"3 Günlük Kampımız Aile Bağlarının Daha Fazla Güçlenmesini Sağlayacak" - Haberler

2022 Yılını 'Kadın ve Aile Yılı' olarak ilan ettikten sonra aile bağlarının daha güçlü hale gelebilmesi amacıyla ailelere yönelik eğitim, bilgilendirme ve gezi programlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Mersin'in Silifke İlçesinde düzenlenecek olan 'Anne-Kız Kampı' programına destek verdi.

27 ile 30 Mayıs günleri arasında düzenlenecek olan kampa Yeşilyurt Belediyesinin organizasyonuyla katılacak olan anne ve kızlar, düzenlenen programla Mersin'e yolcu edildi.

Yolculuk öncesinde konuşan AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, anne ve kızların Mersin'de üç gün boyunca farklı aktivitelere katılacaklarını ifade edip, kampın hâyırlı olmasını temenni etti.

Kampa katılacak olan anne ve kızlara 'hâyırlı yolculuklar' dileyen Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Karagöz ise,"Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan ve temel amacı aile bağlarını daha da güçlü hale getirmek olan 'Anne-Kız Kampı' projesine Yeşilyurt Belediyesi olarak katkı sunmak için 92 kişiden oluşan anne ve kızlarımızı üç gün boyunca Mersin'de kampa alacağız. Pazar gününe kadar devam edecek olan ücretsiz kampımızda sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler düzenlenecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde ki mesai arkadaşlarımızın eşliğinde Mersin'de kampa girecek olan anne ve kızlarımız baş başa güzel bir hafta sonu yaşayacaklar. Bu tür kültürel etkinliklerle aile içi iletişimi daha güçlü hale getirmeyi hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ait Mersin'in Silifke İlçesindeki Yıldırım Beyazıt Kamp alanında gerçekleşecek olan kampa iştirak eden anne ve kızlarımızı Mersin'e yolcu ediyoruz, hâyırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kazasız belasız bir şekilde gidip dönmelerini nasip etsin. Bu organizasyonun hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. " diye konuştu.

Anne ve kızlar ise, düzenlenen organizasyondan dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

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