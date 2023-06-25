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3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında yaşayan S.S. (41)'den 3 gündür haber alamayan ailesi durumu polis ekipleri bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleride ikametin kapısını açtı. Yerde hareketsiz şekilde yatarken bulunan S.S.' in sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, S.S.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Güncel

Kocasinan İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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