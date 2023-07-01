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3 gün sonra biçilmesi beklenen 47 dönüm buğday alevlere teslim oldu

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde biçilmesine 3 gün kalan 47 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü. Yangın, Karaidemir Mahallesi Sarıbayır mevkiinde Özcan Komit'in ektiği buğday tarlasında çıktı. Evrenbey - Karaidemir yolu civarından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Buğday tarlasında çıkan yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. 10 dakika süren yangın 47 dönümlük buğdayı küle çevirdi. Öte yandan mahalle sakinleri, yangının trafodaki kıvılcımdan çıkmış olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili konuşan Erkan Komit, '47 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıkmasaydı, 3 gün içinde biçmeyi planlamıştık' dedi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

3 gün sonra biçilmesi beklenen 47 dönüm buğday alevlere teslim oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde biçilmesine 3 gün kalan 47 dönümlük buğday tarlası, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Karaidemir Mahallesi Sarıbayır mevkiinde Özcan Komit'in ektiği buğday tarlasında çıktı. Evrenbey - Karaidemir yolu civarından yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Buğday tarlasında çıkan yangın hızla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

10 dakika süren yangın 47 dönümlük buğdayı küle çevirdi. Öte yandan mahalle sakinleri, yangının trafodaki kıvılcımdan çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Olayla ilgili konuşan Erkan Komit, "47 dönümlük buğday ekili tarlada yangın çıkmasaydı, 3 gün içinde biçmeyi planlamıştık" dedi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Tekirdağ Malkara Güncel Haberler

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