3 gün arayıp bulduğu eşini, kızının yalvarmalarına rağmen öldürmüş

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da boşanmak isteyip, başka eve taşınan eşi Fadime Koca'yı (44) kızı Nilüfer'in (18) gözü önünde pompalı tüfekle öldüren Rahim Koca (46) yakalandı. Eşi ile çocuklarının adresini bulmak için 3 gün araştırma yapan ve evin yakınında pusu kurduğu belirlenen Koca, ifadesinde "Beni görmek istemediklerini söyleyince, karton kutuda sakladığım tüfeği çıkarttım. Kızım araya girip, yalvardı ama ateş ettim" dedi.

Kentte iddiaya göre, 4 çocuk annesi Fadime Koca, şiddetli geçimsizlik nedeniyle kaynakçı eşi Rahim Koca'dan boşanmak istedi. Eşi hakkında bir kez de kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan Fadime Koca, çocuklarını da alarak 2021 yılının Eylül ayında evi terk etti. Ev kiralayan Koca, eşinin kendisini bulması nedeniyle başka bir adrese taşındı.

Polis ekipleri, Rahim Koca'nın olaydan sonra geceyi ormanda geçirdiğini, sabah da Sarıçam ilçesi, Mustafalar Mahallesi'ndeki büyük kızı E.Ö.'nün evine gittiğini tespit etti. Jandarma ile adrese baskın yapan ekipler, Koca'yı eve girmek üzereyken yakaladı. Gözaltına alınan Koca emniyetteki ifadesinde, "Evin çevresinde pusu kurup bekledim. Eşim ile kızım pazara giderken karşılarına çıkıp, çocuklarımı görmek istediğimi söyledim. Beni görmek istemediklerini söyleyince karton kutuda sakladığım tüfeği çıkarttım. Kızım araya girip yalvardı ama ateş ettim. Pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahmi Koca, tutuklandı.