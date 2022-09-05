3 FETÖ şüphelisi, Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı (2) Güncel Haberler ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI, 1 SERBESTİzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ TUTUKLANDI, 1 SERBEST İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan 3 FETÖ şüphelisi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ihraç öğretmen T.U.A. ve ihraç astsubay üstçavuş M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ihraç psikolog Ö.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ertuğrul KOÇAK / İZMİR - Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak Jandarma İzmir Çeşme Güncel Haberler

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