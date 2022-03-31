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3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü 3 farklı yerden 3 hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kişiden biri düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü 3 farklı yerden 3 hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kişiden biri düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi'nde N.Ç. isimli şahsa ait iş yerinden, F.E. isimli şahsa ait arabadan, F.A. isimli şahsa ait iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerinin E. E., M.P. ve N.P. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda E.E. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli N.P. ve M.P. isimli şahısları ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

(İHA)

3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

3 farklı yerden hırsızlık yaptılar kameraya yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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