3 FARKLI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 GÖZALTI

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk operasyon Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesindeki bir adrese düzenlendi. Evde yapılan aramada 2,10 gram eroin ile 1 adet rulo folyo ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A., Y.E.Ş., S.Y., B.B. ve O.M.G. gözaltına alındı. Bir diğer operasyon ise, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda gerçekleşti. Kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan M.T. ve V.Y. takibe alındı. Şehirlerarası yolcu otobüsünden indikten sonra durdurulan şüphelilerin çantasında yapılan aramada salça bidonuna saklanmış 465 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Kayseri-Ankara kara yolunda yapılan uygulamada ise, kente uyuşturucu getirecekleri bilgisi alınan H.İ., F.B. ve U.C.B.'nin içinde bulunduğu 07 AGP 863 plakalı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 395 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.