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3 farklı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

3 farklı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 farklı suçtan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Battalgazi mahallesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'kasten yaralama', 'otodan hırsızlık', 'motosiklet hırsızlığı' suçlarından firar olan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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