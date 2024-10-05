3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yaratıcılık ve bilimin bir araya geldiği "3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

Törende "En İyi Kısa Metraj", "En İyi Senaryo Ödülü", "En İyi VFX Ödülü", "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü", "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" ve "En İyi Uzun Metraj" ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonu ve Bilgi Üniversitesinin katkısıyla düzenlenen programın açılışında "Çocuk Değilim Ben!" tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

"Öğrencilerin ağırlıkta olduğu şahane yapımlar izledik"

Festivalin sanat yönetmeni Gizem Ertürk, AA muhabirine, iki yıldır festivalde sanat yönetmenliğini yaptığını belirterek, "Bu sene aslında festivalimizin giderek büyüdüğünü görmeye başlamak ve özellikle yerli içeriklerin arttığını görmek çok mutluluk verici. İlk yıllarda neredeyse bu türe ait film bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu sene artık seçmeye bile başladık. Bu, harika bir şey." şeklinde konuştu.

Ertürk, önceki senelerden farklı olarak yerli filmlerin de uluslararası seviyede olduğunu göstermek için tek yarışma yapıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki senelerde de bunun sayısının artacağını ve çeşitleneceğini düşünüyoruz. Bu sene bir yenilik olarak kısa film yarışmamız vardı. Öğrencilerin ağırlıkta olduğu şahane yapımlar izledik." dedi.

"Bu sektörün büyümesini sağlamak en büyük amacımız"

Törende konuşan festival direktörü Filiz Dağ da "Bilim kurgunun, fantastik sinemanın ve hayal etmenin önemi çok büyük. Türkiye'de bu alanda içerik üreten, emek veren birçok yapımcı, yönetmen, oyuncu, bu işin mutfağında olan herkesin, emek verdiği işin kıymetini ödüllendirmek, bu alana desteğimizi vermek ve bu sektörün büyümesini sağlamak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Festival yönetmeni Atilla Erkmen de üçüncüsü yapılan festivalde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bana 'Böyle bir festival yapıyoruz.' denildiğinde hiç düşünmedim bile. Burada harika bir ekiple beraber olmak çok güzel. Tüm ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festival ekibinin teşekkür konuşmalarının ardından Deniz Türkeri'nin "Dijital Sanatlar ve Yapay Zeka" filminin gösterimi yapıldı.

"En İyi Kısa Metraj" ödülü Serdal Altun'un yönettiği "Kota", "En İyi Senaryo" Mehmet Kanadlı'nın kaleme aldığı "Mavi Ölüm", "En İyi VFX" ve "En İyi Uzun Metraj" ödülleri "Restore Point" filmlerine takdim edilirken "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" bu yıl Müjde Ar'a, "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı" ödülü de "Dominique Pinon"a verildi.