Üye Girişi
Haberler

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaratıcılık ve bilimin buluştuğu 3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ödül töreni Torun Center'da gerçekleşti. Törende birçok ödül sahiplerine verildi ve festivalin büyümesi üzerine olumlu görüşler paylaşıldı.

Yaratıcılık ve bilimin bir araya geldiği "3. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin ödül töreni Torun Center'da yapıldı.

Törende "En İyi Kısa Metraj", "En İyi Senaryo Ödülü", "En İyi VFX Ödülü", "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü", "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" ve "En İyi Uzun Metraj" ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneğinin organizasyonu ve Bilgi Üniversitesinin katkısıyla düzenlenen programın açılışında "Çocuk Değilim Ben!" tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

"Öğrencilerin ağırlıkta olduğu şahane yapımlar izledik"

Festivalin sanat yönetmeni Gizem Ertürk, AA muhabirine, iki yıldır festivalde sanat yönetmenliğini yaptığını belirterek, "Bu sene aslında festivalimizin giderek büyüdüğünü görmeye başlamak ve özellikle yerli içeriklerin arttığını görmek çok mutluluk verici. İlk yıllarda neredeyse bu türe ait film bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu sene artık seçmeye bile başladık. Bu, harika bir şey." şeklinde konuştu.

Ertürk, önceki senelerden farklı olarak yerli filmlerin de uluslararası seviyede olduğunu göstermek için tek yarışma yapıldığını dile getirerek, "Önümüzdeki senelerde de bunun sayısının artacağını ve çeşitleneceğini düşünüyoruz. Bu sene bir yenilik olarak kısa film yarışmamız vardı. Öğrencilerin ağırlıkta olduğu şahane yapımlar izledik." dedi.

"Bu sektörün büyümesini sağlamak en büyük amacımız"

Törende konuşan festival direktörü Filiz Dağ da "Bilim kurgunun, fantastik sinemanın ve hayal etmenin önemi çok büyük. Türkiye'de bu alanda içerik üreten, emek veren birçok yapımcı, yönetmen, oyuncu, bu işin mutfağında olan herkesin, emek verdiği işin kıymetini ödüllendirmek, bu alana desteğimizi vermek ve bu sektörün büyümesini sağlamak en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.

Festival yönetmeni Atilla Erkmen de üçüncüsü yapılan festivalde birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bana 'Böyle bir festival yapıyoruz.' denildiğinde hiç düşünmedim bile. Burada harika bir ekiple beraber olmak çok güzel. Tüm ekibe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Festival ekibinin teşekkür konuşmalarının ardından Deniz Türkeri'nin "Dijital Sanatlar ve Yapay Zeka" filminin gösterimi yapıldı.

"En İyi Kısa Metraj" ödülü Serdal Altun'un yönettiği "Kota", "En İyi Senaryo" Mehmet Kanadlı'nın kaleme aldığı "Mavi Ölüm", "En İyi VFX" ve "En İyi Uzun Metraj" ödülleri "Restore Point" filmlerine takdim edilirken "Ulusal Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü" bu yıl Müjde Ar'a, "Uluslararası Bilim Kurgu ve Fantastik Sinemaya Katkı" ödülü de "Dominique Pinon"a verildi.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

Film Festivali Kültür Sanat Festival Turizm Sinema Güncel Kültür Sanat

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title