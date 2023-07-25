Samsun'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs jandarmanın talibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. K.A.'nın daha önce de evlerden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

3 evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

SAMSUN Samsun'da 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs jandarmanın talibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinden 2, Atakum ilçesinde ise 1 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen K.A.jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Canik ilçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulaması tamamlanan K.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Televizyon çalarken güvenlik kamerası görüntüsü tespit edilen K.A.'nın daha önce de evlerden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.