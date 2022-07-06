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3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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3. Esenler Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Esenler Belediyesince bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Esenler Belediyesince bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11-15 Kasım'da "Esenler Film Günleri" kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren filmlere toplam 81 bin lira ödül verilecek.

Kısa film yapımını özendirmek ve sinema endüstrisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği yarışmanın jüri koltuğuna ise sektörden önemli isimler oturacak.

Birinciliği elde eden filme 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek yarışmaya başvurular 30 Eylül'de sona erecek.

Başvuruların "www.esenlerfilmgunleri.com" adresi üzerinden yapılacağı yarışmaya, adaylar, 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

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