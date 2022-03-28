3 çocuğuyla yaşadığı çöp evden dram çıktı

Düzce'de gelen kokulardan rahatsız olan mahalle sakinlerinin zabıtaya ihbar ettiği evden dram çıktı. Eve giren zabıta ekipleri, çöplerin içinde yatan 2 çocuk ile karşılaştı. Çöp evde yaşayan 3 çocuktan birisinin ise okulda olduğu anlaşılırken çocuklar koruma altına alındı.

Olay öğlen saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi 1566 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sokak sakinleri B.G. (45), F. G. (40), M.G. (9), E.G. (11) ve K.G.'nin (12) yaşadığı evden gelen kokulardan rahatsız olunca durumu Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri eve girdiklerinde çöp ev ile karşılaştı. Ekipler ayrıca yatılmayacak durumdaki yatağın üzerinde 2 erkek çocuğunu uyurken buldu. Zabıta ekipleri çocuklara aç olup olmadıklarını sorunca çocuklar dün akşamdan beri bir şey yemediklerini söylediler.

Olay yerine çağırılan polis, ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla yatakta bulunan çocuklar ile okulda bulunan kız çocuğu koruma altına alınmak istendi. Ancak anne F. G., duruma karşı çıkınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Annenin hastaneye kaldırılmasının ardından ekipler çocukları alarak sağlık kontrolü için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüler. Çocukların evden uzaklaştırılmasının ardından eve giren zabıta ekipleri yaptıkları incelemenin ardından temizlik işleri müdürlüğü ekipleriyle görüşerek evin temizlenmesini istedi. Ekipler temizlik için gereken koşulların oluşturulması için çalışma başlattı.

(Selçuk Akyol – Enes Bektaş/ İHA)