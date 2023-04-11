3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı Üst Düzey Markaları Bir Araya Getiriyor

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) açılış töreni, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

HAİKOU, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da Pazartesi günü başlayan 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'na (CICPE) yurtiçi ve yurtdışından 3.300'ün üzerinde üst düzey marka katılıyor.

"Açık Fırsatları Paylaş, Birlikte Daha İyi Bir Hayat Yarat" temasıyla düzenlenen fuar, dünya çapındaki şirketlere Çin pazarıyla paylaşabilecekleri fırsatlar sunarak tüketimin toparlanması ve bir üst seviyeye çıkarılmasını desteklemeyi amaçlıyor.



Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) düzenlediği mekan olan Hainan Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezi'nin havadan çekilmiş fotoğrafı, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) düzenlendiği mekanın içeriden görünüşü, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nın (CICPE) açılış törenine katılan delegeler, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) bir ziyaretçi göz masajı cihazını deniyor, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Fan Yuqing/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) bir ziyaretçi sağlık muayenesi makinesini deniyor, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) Tesla'nın standı, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin standında bir biyonik eli tanıtan katılımcı, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) sergilenen Porsche marka otomobiller, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda (CICPE) Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin standında buharda pişmiş kuzu etli mantıları tanıtan katılımcı, 10 Nisan 2023. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)