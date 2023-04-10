3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı'nda Küresel Markalar Boy Gösteriyor

3. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı (CICPE), Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da Pazartesi günü başladı.

Çin'in Kovid-19 müdahalesini optimize etmesinden sonra ilk büyük ölçekli uluslararası fuar olma özelliği taşıyan fuara, 65 ülke ve bölgeden 3100'ün üzerinde marka katılıyor.

SES 1 (Çince): YU PİNGPİNG, Karcher Ticaret Limited Şirketi (Çin) yetkilisi:

"Alman şirketi Karcher, Hainan'daki tüketici ürünleri fuarına ilk kez katılıyor. 200 metrekareden büyük fuar standımızda tüm ürünlerimizi Çinli tüketicilere sergilemek istiyoruz."

SES 2 (Çince): MENG WEİWEİ, Jia Green Çikolata Fabrikası Limited Şirketi (Hainan) Genel Müdürü:

"Hainan fuarı, markamızı Çin pazarına tanıtmamız için bir olanak sundu. Çin pazarına güvenimiz tam. Bu yıl fuar alanımızı genişlettik ve birçok yeni ürün getirdik. Fuar aracılığıyla daha fazla distribütör ve ortağa ulaşabileceğimize inanıyoruz."

İtalya, fuarın onur konuğu ülke olurken, İtalyan markaları ürünlerini sergilemeyi ve Çinli tüketicilerle bağlantı kurmayı bekliyor.

İtalyan lüks marka kuruluşu Altagamma'ya göre, Çin'in lüks tüketici tabanı büyüyor ve Çin lüks pazarı 2030 itibariyle Avrupa ve ABD'yi geride bırakarak dünyanın en büyük pazarı olacak.

SES 3 (İngilizce): STEFANİA LAZZARONİ, Altagamma Genel Müdürü:

"Çin'de tanık olduğumuz (büyüme), diğer ülkelerde bugüne dek görmediğimiz benzersiz bir fırsat. Yani evet, bu fuar çok özel bir fırsat. Hainan'daki bu fuar bu mesajı güçlendirmek, yeni bağlantılar kurmak ve İtalyan kalitesi ve mükemmelliğinin Çin'e doğru şekilde iletilmesini sağlıyor."

Fuarın toplam sergi alanı bu yıl 120.000 metrekareye çıkarılarak, bir önceki fuara göre yüzde 20 artış gösterdi.

Fuar, 15 Nisan'da sona erecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)