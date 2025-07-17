3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Beijing'de Başladı

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin ev sahipliğinde çarşamba günü Beijing'de başladı. "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak" temasıyla 16-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuar, 75 ülke, bölge ve uluslararası organizasyondan 650'den fazla şirket ve kurumun yanı sıra 500'ün üzerinde tedarik zinciri ortağını bir araya getiriyor. Fuar, küresel ticaretin buluşma noktası olarak ön plana çıkıyor.