3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Beijing'de Başladı

3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı Beijing'de Başladı
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Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak temasıyla düzenlenen fuara 75 ülkeden 651 şirket katılıyor. Katılımcıların yüzde 35'ini yurt dışından gelen firmalar oluşturuyor.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- "Ortak Bir Gelecek İçin Dünyayı Birbirine Bağlamak" temalı 3. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı çarşamba günü Beijing'de başladı.

Beş gün sürecek fuara 75 ülke ve bölgeden 651 şirket ile kurum katıldı. Yurt dışından gelen katılımcıların oranı, geçen yıla kıyasla yüzde 3 artışla toplam katılımın yüzde 35'ini oluşturdu. Fuara ilk kez katılan çok uluslu şirketler arasında Nvidia, Schneider Electric, L'Oreal, Louis Dreyfus ve Medtronic gibi büyük ölçekli şirketler de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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