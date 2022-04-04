Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı - Haberler

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Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanlığının 19-25 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanlığının 19-25 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 19-25 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Vakalar bir önceki haftaya (12-18 Mart) göre, İstanbul'da 239,48'den 196,06'ya, Ankara'da 395,38'den 290,83'e ve İzmir'de 247,16'dan 113,95'e düştü.

100 binde en çok vaka görülen iller Eskişehir (547,21), Kırklareli (402,33), Çanakkale (392,8), Edirne (310,59), Bilecik (301,75) oldu.

İl bazında 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Van (7,71), Şırnak (9,33), Şanlıurfa (10,36), Hakkari (10,42), Muş (14,07) olarak sıralandı.

İllerin alfabetik sıralamasına göre 19-25 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları şöyle:

Adana106,65
Adıyaman14,55
Afyonkarahisar46,90
Ağrı20,97
Aksaray60,36
Amasya131,81
Ankara290,83
Antalya83,55
Ardahan56,88
Artvin85,52
Aydın149,38
Balıkesir187,83
Bartın84,77
Batman21,87
Bayburt17,64
Bilecik301,75
Bingöl32,85
Bitlis23,84
Bolu183,74
Burdur76,72
Bursa102,64
Çanakkale392,80
Çankırı152,66
Çorum127,88
Denizli118,26
Diyarbakır36,01
Düzce123,20
Edirne310,59
Elazığ79,24
Erzincan61,51
Erzurum28,93
Eskişehir547,21
Gaziantep29,43
Giresun210,15
Gümüşhane77,94
Hakkari10,42
Hatay31,48
Iğdır43,81
Isparta133,28
İstanbul196,06
İzmir113,95
Kahramanmaraş23,73
Karabük146,42
Karaman63,75
Kars29,53
Kastamonu137,38
Kayseri43,29
Kırıkkale142,05
Kırklareli402,33
Kırşehir202,52
Kilis42,52
Kocaeli173,60
Konya88,23
Kütahya145,34
Malatya40,81
Manisa60,00
Mardin17,04
Mersin137,64
Muğla113,11
Muş14,07
Nevşehir84,74
Niğde47,01
Ordu184,00
Osmaniye61,84
Rize111,67
Sakarya81,44
Samsun125,65
Siirt27,11
Sinop242,67
Sivas79,39
Şanlıurfa10,36
Şırnak9,33
Tekirdağ185,11
Tokat49,29
Trabzon147,55
Tunceli218,78
Uşak23,85
Van7,71
Yalova156,36
Yozgat96,77
Zonguldak174,84

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Sağlık, Güncel, Haberler

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