3 bin rakımlı Karabet geçidinde kar yağışı etkili oluyor Türkiye'in 3 bin rakımıyla en yüksek geçitlerinden olan Karabet geçidinde kar etkili oluyor.

3 bin rakımlı Karabet geçidinde kar yağışı etkili oluyor

VAN - Türkiye'in 3 bin rakımıyla en yüksek geçitlerinden olan Karabet geçidinde kar etkili oluyor.

Van'da geçtiğimiz hafta başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı Van- Bahçesaray karayolunda etkili olurken, bir kaç yerde düşen çığlar Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor. Karayolları ekipleri, bir yandan Türkiye'nin 3 bin rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde çalışma kar temizleme çalışması yürütürken, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri ise sürücüleri kar yağışı konusunda bilgilendiriyor.