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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

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3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar etkili oluyor

VAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van şehir merkezinde zaman zaman etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Va -Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı zaman zaman etkili oluyor. Akdeniz ve Güney illerde vatandaşlar denize girerken Van'da ise halen kıştan kalma günleri yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Güncel

Van Güncel Haberler

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