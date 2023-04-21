3 bin rakımlı Karabet Geçidi kar altındaVAN Türkiye'nin 3 bin rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, Ramazan bayramının birinci gününde kar altında.

3 bin rakımlı Karabet Geçidi kar altında

VAN Türkiye'nin 3 bin rakımıyla en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi, Ramazan bayramının birinci gününde kar altında.

Van'da dün etkili olan sağanak yağmur bir çok ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ramazan bayramının ilk gününde karla karşılaşan Bahçesaraylı vatandaşlar, bu duruma alışık olduklarını söylediler. Şuan bazı şehirlerde vatandaşlar denize girdiğini, Van-Bahçesaray yolu ise şuan karla kaplı olduğunu ifade ettiler. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri ise kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalma olaylarına karşı bölgeye yakın bir yerde iş makinesi hazır bekletiyor.