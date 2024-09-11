Bakanlar Diyarbakır'da Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel