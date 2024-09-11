Bakanlar Diyarbakır'da Narin Güran'ın Mezarı Ziyaret Edildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret, bakanların duygu ve saygı gösterdiği bir an olarak kaydedildi. Diyarbakır'daki bu anlamlı buluşma, yerel halkla da önemli bir etkileşim oluşturdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel