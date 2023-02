3 bakan Adıyaman'da incelemelerde bulundu

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve depremin ilk gününden itibaren kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, incelemede bulunup, gazetecilere açıklama yaptı.

"23 gündür sahadayız, gerek uzaktan gerekse yüz yüze bir araya gelerek organizasyonun en iyi bir şekilde gerçekleştirilmesi için birbirimize destek vermek konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Deprem bölgelerinde özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay gibi çok ciddi bir şekilde hasar görmüş ve oradan etkilenmiş olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi, gerekse psikolojik desteklerinin sağlanması ve bu geçen süre içerisinde tüm talepleri karşılandıktan sonra en önemli ihtiyacı olan barınmanın gerçekleştirilmesi noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her türlü hassasiyeti göstererek hızlı bir şekilde adımlar atıyor. Önce çadırlar, şimdi konteyner kentler, daha sonra kalıcı konutların temeli atılmaya başlanacak, 1 yıllık kısa bir süre içerisinde konut ihtiyacı giderilmiş olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerek parasal gerekse mali koşullarda hangi tedbirleri alacağımıza ilişkin ilk günden bu yana çalışmalarımızı yapıyoruz. Elbette bütçenin üzerinde bir yük oluştu, bu yükün karşılanması ve giderilmesi konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ama kaynakların da hızlı bir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde iyi ve doğru bir şekilde kullanılması gerekiyor. Bu anlamda ilk dakikadan itibaren gerek vergisel düzenlemeler, ötemeler, ertelemeler ya da aflar yaptık. Yine aynı şekilde kredi affı olan vatandaşlarımızın kredi ödemeleri konusunda sıkıntı yaşamamaları konusunda adımlarımızı attık ve ilan ettik. Ayrıca sigortacılık denetleme kurumumuz üzerinden, DASK üzerinde sigortacılık alanında da adımlar attık ve bu adımlar her geçen gün sayısını arttırarak ilerliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız rahat olsunlar, apartmanların altında olan dükkanlar, varlıklarını yitiren esnaf, iş dünyası ve geçimini bir koşula bağlayan, bir baş hayvanı olup geçimini sağlayan ve kaybı varsa bu kaybın giderilmesi konusunda çok net adımlar atıyoruz. Dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkanımız ve sendika genel başkanlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla Şanlıurfa'da bir toplantı yaptık. Açık bir şekilde ifade etmek isterim. Biz girdiler ile ilgili bir maliyet artışının gerçekleşmemesi için hükümet olarak ellimizden gelen her türlü önlemi alıyoruz. İş dünyası da girdilerde artış olmadığı sürece fiyatları sabitleme kararı aldı. Dolayısı ile olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz ve binlerce insanı kaybettiğimiz böylesine acıların yaşandığı dönemde aman ve sakın kimse kısa günün çıkarı konusunda bir hesap yapmasın. Hem gereken tedbirleri aldık ve kimsenin de bu ortamdan bir fayda elde edebilecek duruma izin vermeyip gözünün yaşına bakmayacağız."