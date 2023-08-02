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3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

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Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

KÜTAHYA Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 3 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı.

Kütahya il merkezinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.

MOBESE'lere yansıyan kazaların en çok aşırı hız, dikkatsizlik ve trafik kurallarına uymama sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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