3 Ayda Hafız Olan Öğrenci, Eğitimin Kalitesini Gözler Önüne Serdi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Hacı Murat Değer Kur'an Kursu öğrencisi Davut Yurdakul, aldığı eğitimle 3 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede Kur'an kursu eğitimleri devam ediyor.

Hacı Murat Değer Kur'an Kursu'nda eğitim gören Davut Yurdakul, 90 günde hafız oldu.

Kur'an kursu yöneticisi Fatih Temel, uzman öğretici Sami Kaya ve Yurdakul, İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu'nu ziyaret etti.

Tavlaşoğlu, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir emek ve sabır gerektirdiğini belirtti.

Öğrenciye başarılar dileyen ve ödül veren Tavlaşoğlu, "Bu başarı sadece bireysel değil, aynı zamanda eğitimin kalitesini de gösteren önemli bir gelişmedir. Davut kardeşimizin bu azmi herkese örnek olmalı." dedi.