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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engellilik Farkındalığı Artırılmalı

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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelliliğe bakış açısını oluşturma ve farkındalığı artırma günü olduğunu bildirdi. Çelebi, engellilerin yaşam boyu karşılaştıkları zorluklara dikkat çekerek, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, engellilik konusunda farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeylerinin artırılması için 3 Aralık'ın önemine dikkat çekti.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelliliğe bakış açısını oluşturma ve farkındalığı artırma günü olduğunu bildirdi.

Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engellilerin yaşam boyu karşılaştıkları en büyük zorluğun toplumun bazı kesimlerinin geliştirdiği engelleyici tutumlar olduğuna işaret eden Çelebi, engellilerin insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi ve üreten bireyler olarak kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşların işbirliği içinde olması gerektiğini belirtti.

3 Aralık'ın engellilik konusunda farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeylerinin artırılması açısından önemine dikkati çeken Çelebi, "3 Aralık bir kutlama günü değil, engelliliğe bakış açısını oluşturma ve farkındalığı artırma günüdür." ifadelerini kullandı.

Çelebi, engellilerin sorunlarının çözümü için "Engelliler İdaresi Başkanlığı" oluşturulması veya "Engelliler Bakanlığı" kurulması önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Türkiye Çelebi Aralık Kamu Sivil Toplum Sağlık Güncel Haberler

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